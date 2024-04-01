Спрос на охранников в Петербурге увеличился вдвое после теракта в Подмосковье

За период с 25 по 29 марта городские организации разместили порядка 300 вакансий для охранников — это в 2,2 раза больше, чем неделей ранее (с 18 по 22 марта). Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на рекрутинговую компанию HeadHunter.
Спрос на сотрудников в сегменте охранных организаций, оказывающих услуги бизнеса, за неделю вырос на 98%. Второе место по числу новых вакансий для охранников занимает ритейл, где рост составил 86%. Примечательно, что динамика спроса на сотрудников охраны за месяц также выросла. Так, в марте компании Петербурга опубликовали порядка 800 вакансий, что на 64% больше, чем в феврале текущего года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что 13% охранников опасаются потерять работу из-за ИИ.