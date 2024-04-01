Спрос на охранников в Петербурге увеличился вдвое после теракта в Подмосковье

Спрос на сотрудников в сегменте охранных организаций, оказывающих услуги бизнеса, за неделю вырос на 98%. Второе место по числу новых вакансий для охранников занимает ритейл, где рост составил 86%. Примечательно, что динамика спроса на сотрудников охраны за месяц также выросла. Так, в марте компании Петербурга опубликовали порядка 800 вакансий, что на 64% больше, чем в феврале текущего года.