Трём кузбасским учебным заведениям выделят по 100 млн рублей на кластер

С 1 сентября три кузбасских учебных заведения откроют новые кластеры. На создание образовательно-производственного центра они получат 100 млн рублей из федерального бюджета. Ещё по 21 млн рублей выделит область на подготовку площадок и закупку оборудования.
Так, победителями программы стали Новокузнецкий транспортно-технологический техникум (в транспортной отрасли), Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум (в горнодобывающей) и Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства (в строительной отрасли).
К каждому кластеру привлекут опорного работодателя. Студенты в кластере смогут обучаться по программе «Профессионалитет», где сокращённые сроки обучения, увеличение объёмов практики и участие работодателя в образовательном процессе.
Всего в регионе создано восемь кластеров в железнодорожном транспорте, машиностроении, туризме и сфере услуг, правоохранительной деятельности и управлении, педагогике, металлургии и горной промышленности.