Сколько дней будем отдыхать на майские праздники в 2024 году: опубликован уточненный график

Майские праздники в России традиционно воспринимаются в первую очередь как длинные выходные. На это время люди планируют открытие дачного сезона, небольшие туристические поездки и так далее. В 2024 году график майских выходных составлен иначе, чем в прошлом году. BFM-Новосибирск публикует точный график.