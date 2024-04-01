Сколько дней будем отдыхать на майские праздники в 2024 году: опубликован уточненный график

Майские праздники в России традиционно воспринимаются в первую очередь как длинные выходные. На это время люди планируют открытие дачного сезона, небольшие туристические поездки и так далее. В 2024 году график майских выходных составлен иначе, чем в прошлом году. BFM-Новосибирск публикует точный график.
Неделя перед майскими праздниками будет шестидневной из-за переноса выходного с 27 апреля на 29 апреля. Так что суббота станет рабочим днем перед длинными выходными.
Первомайские праздники начнутся 28 апреля (воскресенье) и будут длиться четыре дня до 1 мая (среда). В честь Дня Победы, выходные так же будут четырехдневными: с 9 мая (четверг) до 12 мая (воскресенье).
Между праздниками нужно будет вернуться на работу. После майских праздников на работу нужно будет вернуться 13 мая.