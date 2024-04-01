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До +22 потеплеет в Казахстане в ближайшие дни

Прекращение осадков и повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 77% 754 мм рт. ст. +13°

По данным Казгидромета, под влиянием Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны.

«А на севере, востоке, юге и юго-востоке, днём 4 апреля на западе республики с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки, в виде дождя и снега, в ночные часы на севере и востоке — гололёд», — сказано в сообщении.

В ночные и утренние часы во многих регионах возможны туманы, на западе, севере и юге — порывистый ветер.

«Днём ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе и юге до 15−22 градусов тепла, на севере, в центре — до 10−17 градусов, на юго-востоке — до 10−20 градусов, а на востоке страны небольшое колебание от 0−13 градусов до 2 мороза-10 тепла», — сказано в прогнозе.