До +22 потеплеет в Казахстане в ближайшие дни

По данным Казгидромета, под влиянием Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны.
«А на севере, востоке, юге и юго-востоке, днём 4 апреля на западе республики с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки, в виде дождя и снега, в ночные часы на севере и востоке — гололёд», — сказано в сообщении.
В ночные и утренние часы во многих регионах возможны туманы, на западе, севере и юге — порывистый ветер.
«Днём ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе и юге до 15−22 градусов тепла, на севере, в центре — до 10−17 градусов, на юго-востоке — до 10−20 градусов, а на востоке страны небольшое колебание от 0−13 градусов до 2 мороза-10 тепла», — сказано в прогнозе.