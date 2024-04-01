До +22 потеплеет в Казахстане в ближайшие дни

«Днём ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе и юге до 15−22 градусов тепла, на севере, в центре — до 10−17 градусов, на юго-востоке — до 10−20 градусов, а на востоке страны небольшое колебание от 0−13 градусов до 2 мороза-10 тепла», — сказано в прогнозе.