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Инженер Гребенюк объяснил, могут ли достать погибших на руднике «Пионер»

1 апреля спасательная операция на шахте прекратилась.

Руководители ликвидации аварии на руднике «Пионер» в Приамурье, где работали кузбасские горноспасатели, приняли решение прекратить спасательную операцию. Найти и достать 13 горняков, оказавшихся на глубине из-за обвала породы ещё 18 марта, не удалось.

Горный инженер Илья Гребенюк объясняет kuzbass.aif.ru, что останки тел могут достать, если спускаться в шахту в итоге будет безопасно. Однако выяснять это будут долго.

Сначала проведут изыскание, что может занять 3−6 месяцев. Дальше научно-исследовательские институты оценят состояние рудника, после чего дадут заключение по безопасности (2−4 недели). Уже после заключения спроектируют возможные последующие горные работы — это ещё 2−4 месяца, и пройдут госэкспертизу — это 2 недели.

Если действующие выработки окажутся безопасными, рабочие пойдут снова туда и смогут достать тела или останки погибших. Но, возможно, понадобится делать новые выработки и новые к ним коммуникации, и тогда 13 горняков так и останутся погребёнными в шахте. Почему прекратили спасательную операцию, в нашем материале.