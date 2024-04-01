Инженер Гребенюк объяснил, могут ли достать погибших на руднике «Пионер»

Если действующие выработки окажутся безопасными, рабочие пойдут снова туда и смогут достать тела или останки погибших. Но, возможно, понадобится делать новые выработки и новые к ним коммуникации, и тогда 13 горняков так и останутся погребёнными в шахте. Почему прекратили спасательную операцию, в нашем материале.