Омским школьникам сократят количество контрольных и домашних заданий

На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин поручил усовершенствовать школьную программу. В том числе предполагается сокращение количества домашних заданий и уменьшение количества контрольных работ.
«Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счёт сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий», — сообщается на сайте Кремля.
В перечне также есть пункты об усилении межпредметных связей, улучшении соответствия между программами и материалами экзаменов, обновлении материально-технических баз в школах, строительстве учебных заведений.