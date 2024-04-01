Омским школьникам сократят количество контрольных и домашних заданий

«Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счёт сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий», — сообщается на сайте Кремля.