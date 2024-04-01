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Омским школьникам сократят количество контрольных и домашних заданий

Усовершенствовать школьную программу поручил президент Владимир Путин.

Источник: Om1.ru

На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин поручил усовершенствовать школьную программу. В том числе предполагается сокращение количества домашних заданий и уменьшение количества контрольных работ.

«Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счёт сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий», — сообщается на сайте Кремля.

В перечне также есть пункты об усилении межпредметных связей, улучшении соответствия между программами и материалами экзаменов, обновлении материально-технических баз в школах, строительстве учебных заведений.

образование