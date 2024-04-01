«Просто чудо, что стена упала, когда рядом не было людей»: фотограф Давыдов рассказал, как рухнул фасад здания в центре Самары

— Никто не проводит исследование, не собираются свидетельства, из мэрии и прокуратуры приезжали по одной сотруднице, техника убрала кирпичи и на этом все, — возмущен Давыдов. — Я видел на развалинах уже двух человек. Что они там делали — до конца не ясно. Сюда, вполне вероятно, могут потянуться охотники за старинными кирпичами, цена на которые в интернете доходит до 18 тысяч рублей. Дом продолжает представлять опасность для прохожих, его нужно срочно сносить, в третий раз может не повезти и уже не обойдется без пострадавших!