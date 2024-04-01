«Просто чудо, что стена упала, когда рядом не было людей»: фотограф Давыдов рассказал, как рухнул фасад здания в центре Самары

В субботу, 30 марта 2024 года, в историческом центре Самары произошло ЧП. На улице Куйбышева обрушилось здание, построенное в начале ХХ века. К счастью, обошлось без пострадавших. «Травмы» получил только припаркованный неподалеку автомобиль. Как выяснилось, все случилось рядом с домом, в котором живет известный фотограф Олег Давыдов. Он рассказал «КП-Самара», как рухнул фасад здания.
Море кирпичей засыпало центральную улицу.
Олег Давыдов уже несколько десятков лет живет на улице Куйбышева в здании 1903 года постройки. Аварийный 38-й дом — соседний и имеет с его домом общую стену.
— Я сказал соседу, который живет по другую сторону от заброшки: «Не спи рядом с этой стеной! Тебя просто завалит!», — рассказывает фотограф. — В администрации говорят, что дом признан аварийным и давно расселен, но забывают, что он стоит между двумя другими, где живут люди, а по улице Куйбышева проходят сотни людей ежедневно. Это школьники, которые спешат в гимназию, сотрудники УИН и случайные прохожие. Просто чудо, что стена рухнула утром выходного дня, когда на улице было мало людей. Если бы обрушение случилось в будни, последствия были бы гораздо более печальными!
На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в доме Олега Давыдова, видно, как по улице Куйбышева проезжают автобус и несколько автомобилей. А через несколько минут после этого происходит обрушение. Кирпичи разлетаются на всю ширину улицы: по проезжей части и обоим тротуарам.
Второе обрушение за три года.
Жильцы окрестных домов рассказывают, что аварийный дом на улице Куйбышева, 38 заброшен с 90-х годов прошлого века. Дом 1917 года постройки постепенно ветшал, стал приютом для бомжей, его расхищали охотники за старинными предметами, здесь даже был пожар.
При этом существовал план реновации, который должен был сохранить ценный архитектурный объект. Но никакой фактической работы не велось. Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года неприглядный фасад затянули баннером. После этого про дом забыли до декабря 2022-го, когда ткань не смогла задержать первого обрушения фасада.
Городские власти сделали выводы после камнепада и заменили баннер на сетку, которая, по замыслу, должна была защитить от падения камней. Вместе с сеткой стена и рухнула в 12:12 субботы, 30 марта 2024 года.
Сейчас территория вокруг здания огорожена легкими переносными конструкциями. Если посмотреть на фото улицы после падения стены, легко понять, что разброс камней был в несколько раз шире, чем огорожено сейчас.
По опасным развалинам лазят люди.
Фотограф Олег Давыдов возмущен слабой реакцией на происшествие со стороны властей.
— Никто не проводит исследование, не собираются свидетельства, из мэрии и прокуратуры приезжали по одной сотруднице, техника убрала кирпичи и на этом все, — возмущен Давыдов. — Я видел на развалинах уже двух человек. Что они там делали — до конца не ясно. Сюда, вполне вероятно, могут потянуться охотники за старинными кирпичами, цена на которые в интернете доходит до 18 тысяч рублей. Дом продолжает представлять опасность для прохожих, его нужно срочно сносить, в третий раз может не повезти и уже не обойдется без пострадавших!
Также местные жители переживают из-за газовой трубы, которая проходит прямо через разрушающийся особняк. Очередное обрушение может повредить ее и оставить жителей соседних домов без газа.