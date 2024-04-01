Сильные магнитные бури ожидают воронежцев

Для справки — негативное влияние бури на организм можно уменьшить. За день и во время природного явления стоит ограничить интенсивные физические нагрузки, побольше отдыхать на свежем воздухе и хорошо высыпаться. Примерный прогноз магнитных бурь на апрель выглядит так:
4 апреля — с 18:00 до 23:00;
7 апреля — с 06:00 до 08:00, а также с 14:00 до 15:00;
8 апреля — с 20:00 до 22:00;
9 апреля — с 16:00 до 18:00;
13 апреля — с 14:00 до 15:00;
16 апреля — с 21:00 до 22:00;
18 апреля — с 03:00 до 23:00;
19 апреля — с 00:00 до 23:00;
25 апреля — с 14:00 до 15:00;
27 апреля — с 03:00 до 23:00;
29 апреля — с 14:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00;
30 апреля — с 00:00 до 06:00.