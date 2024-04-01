Сильные магнитные бури ожидают воронежцев

Для справки — негативное влияние бури на организм можно уменьшить. За день и во время природного явления стоит ограничить интенсивные физические нагрузки, побольше отдыхать на свежем воздухе и хорошо высыпаться. Примерный прогноз магнитных бурь на апрель выглядит так: