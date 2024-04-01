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Сильные магнитные бури ожидают воронежцев

Сильные головные боли ожидают метеозависимых воронежцев из-за вспышек на Солнце, данные календаря магнитных бурь.

Для справки — негативное влияние бури на организм можно уменьшить. За день и во время природного явления стоит ограничить интенсивные физические нагрузки, побольше отдыхать на свежем воздухе и хорошо высыпаться. Примерный прогноз магнитных бурь на апрель выглядит так:

4 апреля — с 18:00 до 23:00;

7 апреля — с 06:00 до 08:00, а также с 14:00 до 15:00;

8 апреля — с 20:00 до 22:00;

9 апреля — с 16:00 до 18:00;

13 апреля — с 14:00 до 15:00;

16 апреля — с 21:00 до 22:00;

18 апреля — с 03:00 до 23:00;

19 апреля — с 00:00 до 23:00;

25 апреля — с 14:00 до 15:00;

27 апреля — с 03:00 до 23:00;

29 апреля — с 14:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00;

30 апреля — с 00:00 до 06:00.

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