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На дорогах Башкирии ввели ограничение движения для грузовиков

В Башкирии с 1 по 30 апреля 2024 года действует временное ограничение движения для грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики.

Сотрудники Ространснадзора будут контролировать соблюдение владельцами большегрузов временных сезонных ограничений. За нарушение запрета автомобили будут перемещать на штрафстоянки, а на должностных и юридических лиц будут выписывать штрафы.

Отмечается, что при необходимости владельцы грузовиков с неделимым грузом, превышающим разрешенную массу, могут проехать только по специальному разрешению.

Предоставление услуги осуществляется в режиме «одного окна», в электронном виде, уполномоченным федеральным казенным учреждением «Росдормониторинг». Подать заявление на получение специального разрешения можно через личный кабинет перевозчика на официальном сайте.