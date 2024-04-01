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Густой туман задержится в Самарской области 2 апреля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 87% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 2 апреля 2024 года, в Самарской области снова ожидается туман. Он опустится на регион местами ночью и утром. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Видимость при тумане в Самаре и области может быть 500 метров и менее, — сообщили в ГИБДД Самарской области.

Водителям и пешеходам порекомендовали быть внимательными на дороге. Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

Напомним, 1 апреля густой туман накрыл Самарскую область и спрятал здания в разных районах областного центра.