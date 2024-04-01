Густой туман задержится в Самарской области 2 апреля

Во вторник, 2 апреля 2024 года, в Самарской области снова ожидается туман. Он опустится на регион местами ночью и утром. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Видимость при тумане в Самаре и области может быть 500 метров и менее, — сообщили в ГИБДД Самарской области.
Водителям и пешеходам порекомендовали быть внимательными на дороге. Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.
Напомним, 1 апреля густой туман накрыл Самарскую область и спрятал здания в разных районах областного центра.