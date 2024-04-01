В Ростовской области с 1 сентября в школах введут новый предмет

С 1 сентября 2024 года в школах Ростовской области вводится новый предмет. Об этом сообщил заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов во время пресс-конференции, посвященной весеннему призыву, 1 апреля.
— Он будет называться «Основы безопасности и защиты Родины», его будут учить вместо «Основ безопасности жизнедеятельности», преподаваемого сейчас. В нем будет сделан больший упор на начальную военную подготовку, на военно-патриотическое направление. То есть на то, что было упущено в последние годы.
Также замгубернатора напомнил, что в регионе функционируют учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с шестью филиалами — в Таганроге, Батайске, Новочеркасске, Новошахтинске, Шахтах и Волгодонске. Также есть центр спортивно-патриотического воспитания молодежи и 43 его филиала.