В Ростовской области с 1 сентября в школах введут новый предмет

— Он будет называться «Основы безопасности и защиты Родины», его будут учить вместо «Основ безопасности жизнедеятельности», преподаваемого сейчас. В нем будет сделан больший упор на начальную военную подготовку, на военно-патриотическое направление. То есть на то, что было упущено в последние годы.