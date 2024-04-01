Ялта, парус и на пляже мы с тобой одни: будет ли спрос на отдых летом 2024 года

В прошлом году Крым смог принять 5 миллионов туристов, хотя реальная загрузка отельного и гостевого сектора составила 3,5−4 миллиона человек. Частники по-прежнему выпадают из официальной статистики, при этом арендное жилье пользуется популярностью не меньше, чем мини-пансионаты и гостиницы. Но в борьбе за клиента даже крупные комплексы делали скидки, что не оставляло шансов мелкому бизнесу. Тем боле что протяженные участки пляжных территорий из категорий отдыха перешли в категорию фортификационных сооружений. И это вывело «за скобки» курортные поселки на Западном побережье Крыма. — Я считаю, что этот год тоже будет тяжелый для Западного Крыма. Гости, конечно, там будут, но это не даст возможности объектам коммерчески восстановиться, — отмечает исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. — Там зона боевых действий рядом, это создает определенные риски и неудобства.