Ялта, парус и на пляже мы с тобой одни: будет ли спрос на отдых летом 2024 года

Агрегаторы туристического жилья и профессиональные сообщества наперебой пророчат полуострову успешный курортный сезон. Рост спроса варьируется от 40 до 60%, что говорит о восстановлении позиций доковидного периода. Но с возможностями транспортной логистики это не вяжется. Как и с готовностью туристов провести отпуск на Западном побережье Крыма, где периодически мирный сон прерывает работа ПВО. Так, действительно, ли стоит ждать большого количества туристов?
ЗАПАД НАМ НЕ ПОМОЖЕТ.
В прошлом году Крым смог принять 5 миллионов туристов, хотя реальная загрузка отельного и гостевого сектора составила 3,5−4 миллиона человек. Частники по-прежнему выпадают из официальной статистики, при этом арендное жилье пользуется популярностью не меньше, чем мини-пансионаты и гостиницы. Но в борьбе за клиента даже крупные комплексы делали скидки, что не оставляло шансов мелкому бизнесу. Тем боле что протяженные участки пляжных территорий из категорий отдыха перешли в категорию фортификационных сооружений. И это вывело «за скобки» курортные поселки на Западном побережье Крыма. — Я считаю, что этот год тоже будет тяжелый для Западного Крыма. Гости, конечно, там будут, но это не даст возможности объектам коммерчески восстановиться, — отмечает исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. — Там зона боевых действий рядом, это создает определенные риски и неудобства.
Традиционно западное побережье было на втором месте по популярности у туристов из-за протяженной песчаной полосы и мелкого, теплого моря. К тому же, путь на курорты Сакского района, Евпатории и Черноморского от аэропорта «Симферополь» занимал гораздо меньше времени, чем до Южного или Восточного берега. Но с остановкой воздушного сообщения эти территории оказались тупиковыми маршрутами как для железнодорожных составов, так и для автомобилистов, двигающихся по Крымскому мосту.
НА МОСТУ КАК НА ПОСТУ.
К лету в рабочем режиме запустят новую автомобильную трассу Симферополь — Евпатория — Мирный. Это несколько упростит и во многом ускорит путь на Западное побережье, но вряд ли повысит спрос на отдых. Скорее, автобусных экскурсий в Евпаторию и Саки в этом году будет больше.
— Не стоит почивать на лаврах, не стоит говорить о том, что у нас все здорово, все вернулось на круги своя, — подтверждает министр курортов Крыма Вадим Волченко. — Мы понимаем, что основные ограничения связаны, прежде всего, с логистикой, с отсутствием авиасообщения. Железнодорожное и автомобильное сообщение способно его компенсировать лишь частично.
Министр уверяет, что предпринимаются меры по ускорению досмотровых мероприятий на Крымском мосту. Но каждая «ракетная опасность» на несколько часов останавливает движение транспорта, и это создает очереди и пробки. Уже внесены предложения по увеличению групп досмотра и количества сканеров — один за 20 минут способен отсканировать 5 автомобилей или 2 автобуса. Со стороны Крыма второй комплекс обещают организовать, но со стороны Краснодарского края ссылаются на отсутствие возможностей, хотя понятно, что там они очень нужны.
ДОРОЖЕ СТАЛ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ.
Крым будет соревноваться с Кубанью за туриста в любом случае, подтверждают эксперты рынка. Полуостров держит фору в 10−15% по цене на отдых, Кубань может похвастаться единственным работающим аэропортом на российском юге и относительной безопасностью. Но оба региона этим летом выходят в приоритеты из-за повышения стоимости зарубежных курортов и ограниченной транспортной доступности.
— В этом году Турция в очередной раз подорожала, и виной тому — не российская действительность, а турецкая инфляция, которая там сейчас идет просто колоссальными темпами, — поясняет эксперт рынка, экс-замминистра туризма Крыма Людмила Бабий. — И эти процессы затронули все стороны жизни турок. Естественно, они не могли не затронуть рост цен на гостиничные услуги, просто на продукты — ехать в Турцию стало объективно очень дорого. Даже «трешки» подорожали на 30%, и полететь в Турцию на отдых семьей из четырех человек обойдется в 300−400 тысяч рублей, а это много.
Абсолютные цифры спроса на Крым, считает эксперт, покажет ситуация ближе к сезону. Пока что транспортная логистика по-прежнему вызывает вопросы, и недавние события — тому подтверждение: после любого инцидента продажи притормаживаются на какое-то время, чтобы рынок взвесил риски и отреагировал ценой.
Что касается роста спроса, то, по словам Бабий, речь идет об определенном сегменте рынка, который отслеживает Ассоциация туроператоров России.
— В АТОР входят крупнейшие туроператоры России, которые, в основном, работают с объектами «все включено», и не только в России, но и за ее пределами. Они ведут свою статистику. У нас же в Крыму традиционно не так много таких объектов, а если они есть, то считаются недешевыми, и, в основном, уже заняты. То есть спрос на них большой, — пояснила эксперт.
ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ.
Все специалисты туристического рынка сходятся во мнении, что туристы очень внимательно следят за информационной повесткой, и не оплачивают забронированный отдых даже на 50%, хоть и реагируют на хорошие ценовые предложения июня или сентября. Риск потери средств не настолько движет людьми, как риск утратить возможность отдохнуть в определенный период, поскольку сроки с учетом дороги, весьма ограничены.
— У потребителя есть понимание: есть отпуск, есть такая-то логистика, есть такая услуга в Крыму по такой-то цене. И где-то все время стоит вопрос безопасности. И на эту безопасность влияет многое, — пояснил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. — Но это ключевое. Как только что-то происходит, у нас сразу же начинается падение. Любое ЧП приводит к моментальным отказам от бронирования.
Эксперты считают, что в настоящее время невостребованным объектам стоит сосредоточить усилия на улучшении своей инфраструктуры. Госпрограмм для этого достаточно, если объект работает в легальном поле. Если курорты целиком, как Коктебель, ушли на ремонт в сезоне-2024, почему это не сделать отдельным отелям?