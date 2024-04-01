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Военкоматы Ростовской области круглосуточно охраняет полиция

На Дону военкоматы находятся под охраной и видеонаблюдением.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области все военкоматы круглосуточно охраняются сотрудниками полиции. А также в охране помогает казачество. Об этом во время пресс-конференции «Особенности проведения призыва граждан на военную службу весной 2024 года» сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

По его словам, по решению губернатора уже два года усилена охрана военкоматов. Все военкоматы подключены к системе «Безопасный город». Круглосуточно военкоматы находятся под охраной сотрудников полиции.

— Василий Голубев поставил задачу военкомату и сотрудникам МВД не допустить даже предпосылок нарушений во время весеннего призыва, — сообщил Игорь Егоров.