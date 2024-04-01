Военкоматы Ростовской области круглосуточно охраняет полиция

В Ростовской области все военкоматы круглосуточно охраняются сотрудниками полиции. А также в охране помогает казачество. Об этом во время пресс-конференции «Особенности проведения призыва граждан на военную службу весной 2024 года» сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.