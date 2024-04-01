В Поворинском районе Воронежской области умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Михаил Чурилин родился и вырос в Поворино. В марте 1943 года, в 18 лет, его призвали в армию. За образцовое выполнение боевых заданий Михаил Федорович дважды получил медаль «За боевые заслуги». Его также наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и орденом Отечественной войны I степени. В Поворинском районе на протяжении последних лет Михаил Федорович оставался единственным живым свидетелем Великой Отечественной войны.