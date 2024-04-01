В Поворинском районе Воронежской области умер последний ветеран Великой Отечественной войны

В субботу, 30 марта, умер последний участник Великой Отечественной войны, живущий в Поворинском районе. Полковник Михаил Федорович Чурилин 25 марта отметил свое 99-летие. И уже через пять дней ушел из жизни.
Михаил Чурилин родился и вырос в Поворино. В марте 1943 года, в 18 лет, его призвали в армию. За образцовое выполнение боевых заданий Михаил Федорович дважды получил медаль «За боевые заслуги». Его также наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и орденом Отечественной войны I степени. В Поворинском районе на протяжении последних лет Михаил Федорович оставался единственным живым свидетелем Великой Отечественной войны.
Представители ветеранов города Валентина Паринова и Валентин Гальцов, провожая в последний путь Михаила Федоровича, отметили, что всю свою жизнь он занимался патриотическим воспитанием молодежи. И что этот труд не пропал даром: сейчас поворинские ребята, достойно выполняют боевые задачи в зоне СВО.