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Школьникам Башкирии уменьшат количество контрольных и домашних заданий

Президент России Владимир Путин распорядился усовершенствовать школьную программу, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные.

Источник: Башинформ

Это следует из перечня поручений по итогам послания главы государства Федеральному Собранию, опубликованного на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ», — говорится в документе.

Как следует из текста, в школах также будут усилены межпредметные связи и улучшено соответствие между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.

образование