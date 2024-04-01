Школьникам Башкирии уменьшат количество контрольных и домашних заданий

«Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ», — говорится в документе.