Волна тепла до +20 градусов придет в Нижний Новгород

Теплая погода ожидает нижегородцев в начале первой недели апреля, об этом ИА «Время Н» рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
«Апрель встретил нижегородцев теплом, — сказала она. — Столбики термометров уверенно пересекают отметку в +15 градусов. В среду, 3 апреля, синоптики прогнозируют очень теплую погоду: на 9−12 градусов выше климатической нормы. Ночью температура воздуха будет близка к отметке +10 градусов, днем — +17…+20 градусов».
Синоптики прогнозируют, что в этот день возможно перекрытие абсолютного максимума температуры 1951 года, когда в Горьком в эти дни было +18 градусов.
«Это только начало месяца. Уже к пятнице, 5 апреля, по предварительным расчетам, резко похолодает».