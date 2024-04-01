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Волна тепла до +20 градусов придет в Нижний Новгород

Возможно перекрытие максимума 1951 года.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 87% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Время

Теплая погода ожидает нижегородцев в начале первой недели апреля, об этом ИА «Время Н» рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

«Апрель встретил нижегородцев теплом, — сказала она. — Столбики термометров уверенно пересекают отметку в +15 градусов. В среду, 3 апреля, синоптики прогнозируют очень теплую погоду: на 9−12 градусов выше климатической нормы. Ночью температура воздуха будет близка к отметке +10 градусов, днем — +17…+20 градусов».

Синоптики прогнозируют, что в этот день возможно перекрытие абсолютного максимума температуры 1951 года, когда в Горьком в эти дни было +18 градусов.

«Это только начало месяца. Уже к пятнице, 5 апреля, по предварительным расчетам, резко похолодает».

сказала Мокеева