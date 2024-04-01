Ветер, грозы и летнее тепло: какой будет погода в Волгограде и области в апреле 2024 года

Апрель 2024 года в Волгограде и области начался с хорошей погоды — солнечной и теплой. Из зимы регион сразу шагнул в лето. Пока традиционных заморозков, из-за которых дачники частенько остаются без абрикосов, синоптики не прогнозируют. И хотя волгоградцев еще ждут весенние ветра, дожди и грозы, на улице будет почти летняя жара. Какая погода будет в Волгограде в апреле 2024, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.