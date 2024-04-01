Ветер, грозы и летнее тепло: какой будет погода в Волгограде и области в апреле 2024 года

Апрель 2024 года в Волгограде и области начался с хорошей погоды — солнечной и теплой. Из зимы регион сразу шагнул в лето. Пока традиционных заморозков, из-за которых дачники частенько остаются без абрикосов, синоптики не прогнозируют. И хотя волгоградцев еще ждут весенние ветра, дожди и грозы, на улице будет почти летняя жара. Какая погода будет в Волгограде в апреле 2024, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
Какой будет погода в апреле 2024 в Волгограде и области
— В последние дни марта и в начале апреля на территорию Волгоградской области оказывает влияние западная периферия антициклона, центр которого находится над Сибирью. Южными ветрами к нам несет теплые воздушные массы с севера Африки. Поэтому до 4 апреля дневные температуры по области будут +16…+21 градус, в отдельных районах до +23…+25. При этом будет усиливаться ветер, порывы достигнут 15 — 18 метров в секунду, — рассказала Наталья Алатырцева.
С 4 апреля в регион нагрянет циклон с северо-запада. В Волгоград он принесет дожди и небольшое понижение температуры. Но летние вещи и легкие курточки, которые уже достали многие горожане, убирать уже не стоит. Температура все равно останется очень теплой для начала апреля: днем +10…+15, ночью — около +6…+8 градусов.
— По прогнозу Росгидромета среднемесячная температура апреля в Волгоградской области ожидается выше нормы в 9,6 градуса и количество осадков около нормы в 28 мм, — отмечают синоптики.
Во второй декаде апреля, по предварительным прогнозам, дневные температуры по области вновь поднимутся до +23…+25 градусов, в Волгограде будет +18…+23. При этом дождей в середине месяца не ожидается. Как и привычных заморозков, как только зацветут сады.
— Кратковременные дожди и грозы ожидаются уже в третьей декаде, но температуры будут высокие. По разным расчетам, значительных похолоданий с заморозками и резких изменений не прогнозируется. Плюсовые температуры ожидаются и ночью, и днем, — отмечает Наталья Алатырцева.
Когда в Волгограде завершится отопительный сезон 2024
Так что с середины апреля будет практически лето. Горожане уже сейчас страдают от раскаленных батарей и настежь распахивают окна. Но в мэрии пока не решили, когда в Волгограде завершится отопительный сезон. Хотя по графику котельные начнут останавливать на профилактику и ремонт в стандартные сроки — с середины апреля.
Температурные рекорды апреля в Волгограде
Кстати, почти летняя жара в начале апреля в последний раз в Волгограде была в 1975 году. Тогда воздух прогревался до плюс 20 — 26 градусов в течение недели. Самые низкие температуры зафиксировали в апреле 1963-го, когда ударил мороз в −7 градусов. Жаркий конец месяца для нашего региона не редкость. При этом максимум в +29 градусов в канун майских праздников горожане застали в 2012 году.