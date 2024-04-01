Аномально теплая погода прогнозируется в Самарской области в апреле

Сумма осадков в регионе составляет 34 мм в норме, по прогнозу ожидается около нормы, но по юго-востоку области превысит значение. По сведению Гидрометцентра России, средняя за апрель температура воздуха ожидается 7,4…9,8 °C. Это на 1,3 °C выше средних многолетних значений.