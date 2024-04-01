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Аномально теплая погода прогнозируется в Самарской области в апреле

Аномально жаркий апрель ожидается в Самарской области.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 87% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики представили вероятностный прогноз аномалий средней за месяц температуры воздуха и осадков по Самарской области. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

По данным Гидрометеорологического центра России, в Самарской области норма средней температуры воздуха в апреле составляет 6,7 °C, а прогноз аномалии говорит о том, что показатель будет выше нормы.

Сумма осадков в регионе составляет 34 мм в норме, по прогнозу ожидается около нормы, но по юго-востоку области превысит значение. По сведению Гидрометцентра России, средняя за апрель температура воздуха ожидается 7,4…9,8 °C. Это на 1,3 °C выше средних многолетних значений.

— Погодные условия первой недели апреля будут формироваться под влиянием гребня антициклона с востока. Ожидается по-весеннему теплая погода, без существенных осадков. При этом в конце периода через территорию области переместятся фронтальные разделы циклонического вихря с Атлантики, поэтому пройдут небольшие, местами умеренные дожди, — рассказали в «Приволжском УГМС».

Напомним, начало апреля обещает порадовать теплом жителей Самарской области. Так, в регионе потеплеет до +16 градусов.