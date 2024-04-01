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Путин поручил сократить школьникам объем домашних заданий

Президент России Владимир Путин утвердил поручение о снижении части нагрузок на школьников. Согласно документу, ученикам должны сократить объем домашних заданий и исключить лишние контрольные работы.

Президент России поручил отчитаться об исполнении поручения до 1 декабря 2024 года. Согласно документу, речь идет об исключении избыточных «мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования», которые не предусмотрены законодательством.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что школьникам в России дадут возможность пересдавать ЕГЭ. Он подчеркнул, что сейчас многие родители вынуждены обращаться к репетиторам, чтобы подготовить детей к экзаменам. Некоторым семьям это не по карману, заявил глава государства. Путин попросил правительство вместе с родительским сообществом решить эту проблему.

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Путин Владимир
образование