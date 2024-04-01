Путин поручил сократить школьникам объем домашних заданий

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что школьникам в России дадут возможность пересдавать ЕГЭ. Он подчеркнул, что сейчас многие родители вынуждены обращаться к репетиторам, чтобы подготовить детей к экзаменам. Некоторым семьям это не по карману, заявил глава государства. Путин попросил правительство вместе с родительским сообществом решить эту проблему.