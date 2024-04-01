В Новосибирске ограничили движение по нескольким улицам из-за различных ремонтов

Так, в Октябрьском районе до конца текущей рабочей недели на 2 метра уже стала проезжая часть улицы Нижегородской в районе дома № 20. Напомним, с 27 февраля по 12 марта сотрудники ООО «НТСК» проводили на этом участке ремонт теплотрассы. Теперь специалистам этой организации предстоит устранить просадку дорожного полотна.