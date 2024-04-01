В Новосибирске ограничили движение по нескольким улицам из-за различных ремонтов

В Новосибирске с 1 апреля ограничили движение транспорта на нескольких улицах в разных районах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Октябрьском районе до конца текущей рабочей недели на 2 метра уже стала проезжая часть улицы Нижегородской в районе дома № 20. Напомним, с 27 февраля по 12 марта сотрудники ООО «НТСК» проводили на этом участке ремонт теплотрассы. Теперь специалистам этой организации предстоит устранить просадку дорожного полотна.
По той же причине в Кировском районе по 6 апреля на 10 метров сузили проезжую часть улицы Немировича-Данченко возле здания № 40.
Ещё один участок этой улицы — на перекрёстке с Римского-Корсакова — стал уже на 9 метров. Там до 17 апреля сотрудники ООО «НТСК» будут ремонтировать теплотрассу..
Кроме того, по 15 апреля 3 метра в ширине потерял парковочный карман вдоль проезжей части улицы Щетинкина в районе жилого дома № 20 по улице Семьи Шашминых.
«Ограничение связано с проведением ООО “НГСК” ремонта электрокабеля», — уточнили в пресс-центре мэрии.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на 6 недель ограничат движения большегрузов.