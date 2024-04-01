Воронежцам назвали даты рейсов туристического поезда «Две губернии»

Состав свяжет Москву и Воронеж, а также будет останавливаться в Липецке. Первое отправление туристического поезда, как рассказали в областном министерстве промышленности и транспорта, состоится 8 мая. Поезд тронется от Киевского вокзала в столице в 22:05, а обратно состав прибудет 11 мая в 10:15. Кроме того, в этом году поезд «Две губернии» отправится из Москвы 17 мая, 20 сентября и 2 ноября.



Пассажиры состава смогут посетить воронежские достопримечательности, такие как Петровская набережная, парк «Белый Колодец», увидеть памятник котенку с улицы Лизюкова, попробовать местную форель. В Липецкой же области туристов свозят в парк «Кудикина гора» и музей «Задонские угощения».