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Точную дату отключения отопления назвали воронежцам

Почти по-летнему теплая погода установилась в столице Черноземья в эти выходные.

Источник: 36on.ru

По этому случаю мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал точную дату отключения труб отопления в домах города.

Трубы отключат уже послезавтра, 3 апреля. Отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течение пяти дней держится не ниже 8 градусов тепла. Как раз в эту среду все условия для этого будут соблюдены.

— Со среды отопление отключаем. Я дал поручение, необходимые документы сегодня подготовят. В среду с утра отопления не будет, — прокомментировал градоначальник.

В прошлом году трубы отопления отключили 10 апреля, в позапрошлом — 13 апреля, в 2021 году — 16 апреля. По аналогии, в этом году отопительный сезон мог закончиться 7 апреля, но, видимо, желание многих горожан природа услышала, так что это случится немного раньше.

ЖКХ