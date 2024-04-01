Точную дату отключения отопления назвали воронежцам

По этому случаю мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал точную дату отключения труб отопления в домах города.
Трубы отключат уже послезавтра, 3 апреля. Отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течение пяти дней держится не ниже 8 градусов тепла. Как раз в эту среду все условия для этого будут соблюдены.
— Со среды отопление отключаем. Я дал поручение, необходимые документы сегодня подготовят. В среду с утра отопления не будет, — прокомментировал градоначальник.
В прошлом году трубы отопления отключили 10 апреля, в позапрошлом — 13 апреля, в 2021 году — 16 апреля. По аналогии, в этом году отопительный сезон мог закончиться 7 апреля, но, видимо, желание многих горожан природа услышала, так что это случится немного раньше.