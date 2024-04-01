Точную дату отключения отопления назвали воронежцам

В прошлом году трубы отопления отключили 10 апреля, в позапрошлом — 13 апреля, в 2021 году — 16 апреля. По аналогии, в этом году отопительный сезон мог закончиться 7 апреля, но, видимо, желание многих горожан природа услышала, так что это случится немного раньше.