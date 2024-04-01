Петербуржцам объяснили, почему нельзя контактировать с ежами

Ежиков можно встретить в парках, скверах, садах и заповедниках. Эксперты отметили, что ежи — пугливые зверьки, поэтому лучше их не трогать. При встрече с ежами важно помнить, что животные могут являться переносчиками болезней, которые передаются человеку. Кроме того, на них встречаются блохи и клещи. Добавим, что молоком зверьков кормить тоже не надо. Взрослые особи не могут переваривать молочные продукты, им будет плохо после такого питания.