Открытие двух магистралей и отмена рейсов в Турцию: какие нововведения ждут калининградских водителей и пассажиров в апреле

В Калининграде открывают автомобильное движение по двум дорогам и отменяют автобусный маршрут, а проезд на Восток области становится дороже. Об этих и других нововведениях апреля для водителей и пассажиров читайте в материале «Клопс».Для автомобилистов.
1. С 1 апреля начинается ремонт Московского проспекта и улицы Димитрова. Ожидается почти полное обновление верхнего слоя асфальта, в связи с чем будет затруднено движение. Также начинается демонтаж недействующих путей на трёх разворотах по Московскому проспекту — от кольца у КЮИ («Школа милиции») до ул. Октябрьской.
2. Движение транспорта на всём протяжении улицы Красной откроют в апреле. Работы заканчиваются, ведётся озеленение, устраняют дефекты.
3. Другой ожидаемый объект — подходы к путепроводу на Суворова. После сдачи улицы в городе появится ещё один светофор с реверсивным регулированием.
4. В апреле на 12 дорогах Калининградской области установят мобильные фоторадары, фиксирующие нарушения ПДД. Камеры будут работать до 22 числа.
5. С 9 апреля в Калининграде запретят парковаться на Пугачёва между домами № 4 и 6. Это решение вынесли в администрации после многочисленных обращений местных жителей.
6. Уклонисты от армии не смогут получить водительские права. Кандидатам, которые не явятся по повестке в военкомат, откажут в приёме на экзамены, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Ограничение будет действовать до принятия решения об отмене временных мер и исключения уклониста из специального реестра.
7. С 1 апреля коснутся изменения и граждан, лишившихся водительских удостоверений за вождение в нетрезвом состоянии. На год запретят доступ к сдаче экзаменов в ГИБДД тем, кто был подвергнут административному наказанию за вождение в пьяном виде или отказался проходить медосмотр.
8. Новшества внесены и в процедуру экзамена в ГИБДД. Инспектор ГИБДД будет обязан сидеть сзади, а не впереди, как это было ранее. Кроме того, теперь допустмыми считаются 7 штрафных баллов, а не 5, как до сих пор.
9. Для получающих мотоциклетные и мопедные права (категории А и М) ГИБДД подготовила упражнение под названием «Колейная доска». Кандидату нужно проехать 10 м по искусственной колее, не касаясь земли ногами, и остановиться перед линией «Стоп», включив нейтральную передачу. А вот упражнение «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места» для мотоциклистов отменено.
10. Начали действовать новые ограничения для иностранцев. Своими зарубежными правами они теперь смогут пользоваться лишь в течение года после обретения вида на жительство. Затем нужно будет получить российское водительское удостоверение. Граждане РФ смогут пользоваться иностранными правами в течение года с даты последнего въезда в Россию. До 1 апреля 2025-го действует льготный период — можно поменять удостоверения без экзаменов.
11. В Российской Федерации изменился порядок расчёта размера платежа за ввоз в РФ автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 апреля, сообщает ТАСС. Недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в РФ из государств ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора.
Для пассажиров автобусов
12. С 1 апреля изменилась стоимость проезда в автобусах трёх маршрутов из Калининграда до Советска и Немана. На рейсах на восток области билеты подорожают на 40 рублей (с 360 до 400 ₽) у двух предприятий — «Аркада» и «Регио Экспресс».
13. Стартовала онлайн-продажа билетов на областные автобусы с остановки «Кардиоцентр». Нововведение касается маршрутов, которые связывают Калининград с другими городами региона и проходят через остановку «Кардиоцентр».
14. Автобусный маршрут № 307, единственный, что следовал из Балтийска в Светлый, отменили. Перевозчик прекратил работу на линии из-за низкого пассажиропотока. Добраться из одного города в другой можно с пересадкой.
Для пассажиров железнодорожного транспорта
15. Меняется расписание пригородных поездов, курсирующих из Калининграда в Советск и обратно. С понедельника по субботу дизель из Советска будет отправляться в 6:31, по воскресеньям — в 18:05 (на 11 минут позже действующего расписания). Время прибытия на Южный вокзал останется прежним — 8:53 и 20:33. Из Калининграда поезд будет отправляться согласно действующему графику в 18:21 (кроме субботы) и прибывать на конечную станцию на 11 минут раньше — в 20:40.
16. Утренний поезд Багратионовск — Калининград не будет ходить несколько дней. На железнодорожных путях 2, 9, 16, 23 апреля пройдёт ремонт.
Для авиапассажиров
17. Авиакомпании Southwind Airlines, выполнявшей рейсы из Калининграда в Турцию, запретили летать через Европу.
18. С 7 апреля из Калининградской области запустят рейс на один из популярнейших курортов Египта — Шарм-эш-Шейх. Авиакомпания Almasria Universal Airlines совместно с туроператором Coral Travel планируют выполнять рейсы один раз в неделю, по воскресеньям.
19. Авиакомпании с 1 апреля обязуются выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса в размере 100 рублей за час. Это связано со вступлением в силу обновленного Воздушного кодекса. Раньше в случае задержки рейсов авиакомпании должны были ежечасно компенсировать пассажирам 25% от установленного МРОТ. Теперь же перевозчик каждый час будет платить 100 рублей, однако максимальная сумма штрафа не может превышать половины стоимости авиабилета.