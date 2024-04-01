Открытие двух магистралей и отмена рейсов в Турцию: какие нововведения ждут калининградских водителей и пассажиров в апреле

15. Меняется расписание пригородных поездов, курсирующих из Калининграда в Советск и обратно. С понедельника по субботу дизель из Советска будет отправляться в 6:31, по воскресеньям — в 18:05 (на 11 минут позже действующего расписания). Время прибытия на Южный вокзал останется прежним — 8:53 и 20:33. Из Калининграда поезд будет отправляться согласно действующему графику в 18:21 (кроме субботы) и прибывать на конечную станцию на 11 минут раньше — в 20:40.