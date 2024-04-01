На трех улицах в Краснодаре введут одностороннее движение

Эти изменения вступят в силу с 21 апреля на участке от улицы имени Карла Гусника на протяжении одного квартала в направлении улицы Декоративной по улицам Новосельской, Новотитаровской и Дивной. По мнению властей, такие меры помогут предотвратить конфликтные ситуации, которые возникали при выезде жителей прилегающего района на улицу Карла Гусника, а также повысят ее пропускную способность. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут, учитывая эти изменения.