Не имей 100 рублей: Как скажется на туристах курортный сбор в Петербурге

— Мы пока только начали работу с этой системой и бизнес-сообществу важно понять, как это скажется на турпотоке, — говорит сопредседатель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» в Северо-Западном федеральном округе Алена Енова. — Для туристов, которые приезжают в отели 5 звезд, где сутки стоят 30 тысяч рублей, 100 рублей в день — несущественная сумма. А вот для небольших отелей и тем более для хостелов, которые в низкий сезон могут брать всего 350 рублей за ночь, курортный сбор — это уже треть от цены. Получается, чем экономичнее сегмент средства размещения, тем ощутимее для гостей в процентом соотношении курортный сбор. Мы предлагали дифференцировать его в зависимости от стоимости проживания, но пока принята единая сумма. Можно легко посчитать, как это скажется на бюджете путешествия. Если приехала семья из четырех человек, дети уже взрослые и никаких льгот нет, то сбор за неделю составит 2800 рублей. Это, по сути, день проживания в отеле в средний сезон и уже будет существенно для гостя.