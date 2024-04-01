Не имей 100 рублей: Как скажется на туристах курортный сбор в Петербурге

Демоверсия нововведения заработала еще в октябре. Гостиницы и отели начали предупреждать постояльцев о грядущих денежных переменах. Но денег с визитеров не брали. Теперь же все серьезно.
В 2024 году власти города хотят собрать с туристов 300 миллионов рублей и все собранные средства пустить на ремонт туристических объектов и инфраструктуры. Ну, а поскольку в центре Петербурга едва ли не каждый дом — исторический, под это понятие попадает очень многое. На эти деньги уже запланировали как минимум благоустроить пляжи Ласковый и Дюны на Финском заливе, отреставрировать Московские триумфальные ворота и установить фонтан в парке на Васильевском острове. Ворота, кстати, уже вовсю реставрируют.
Как это работает
Сбор будут взимать со всех, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате или других объектах размещения, кроме общежития. Короткая ночевка не считается — только пребывание свыше 24 часов. То есть если приехали на одну ночь — сбор не платите. Но если ночевки две, то придется расстаться с одной сторублевкой.
Формула простая: сумма курортного сбора = 100 рублей умножить на количество дней проживания — минус день заезда. За верно решенный пример гостю выдается справка об уплате сбора. В теории можно менять отель каждый день, но мороки тут будет больше, чем выгоды. Если вдруг путешествие внезапно сокращается на день-другой, то сумму пересчитывают.
Ответственными за сбор налога назначены отели. При заезде турист получит дополнительный счет на сумму курортного сбора. Даже если это современный отель с бесконтактным заселением, организовать процесс должна именно гостиница. Если турист отказывается оплачивать сбор, его попросят подписать специальную форму, а дальше передадут данные в комитет по развитию туризма Петербурга. Дальнейшее общение с туристом будут вести чиновники. Правда, дисциплинарных мер в законе пока не прописано…
Кто платит и не платит.
Сбор возьмут не с каждого туриста. Из списка сразу выбывают маленькие путешественники — плательщик должен быть совершеннолетним. Автоматически уходят от оплаты жители Петербурга, владельцы петербургской недвижимости и те, кто работает в городских организациях. Избавлены от лишних расходов также иногородние студенты до 24 лет и трудовые мигранты. Тем, кто отправился в командировку, тоже не придется раскошеливаться, если, конечно, они не забыли с собой командировочное.
Освобождается от уплаты сбора и 21 льготная категория граждан. Среди них ветераны, инвалиды и их сопровождающие, члены многодетных семей, бойцы СВО, жители блокадного Ленинграда, малоимущие семьи. А еще спортсмены, приехавшие на официальные соревнования, и люди, прибывшие в город лечиться или ложиться на операцию.
Льготникам придется предъявить в гостинице или санатории соответствующий документ или заверенную копию.
Комментарий эксперта
Пока никто не знает, как это скажется на количестве туристов.
— Мы пока только начали работу с этой системой и бизнес-сообществу важно понять, как это скажется на турпотоке, — говорит сопредседатель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» в Северо-Западном федеральном округе Алена Енова. — Для туристов, которые приезжают в отели 5 звезд, где сутки стоят 30 тысяч рублей, 100 рублей в день — несущественная сумма. А вот для небольших отелей и тем более для хостелов, которые в низкий сезон могут брать всего 350 рублей за ночь, курортный сбор — это уже треть от цены. Получается, чем экономичнее сегмент средства размещения, тем ощутимее для гостей в процентом соотношении курортный сбор. Мы предлагали дифференцировать его в зависимости от стоимости проживания, но пока принята единая сумма. Можно легко посчитать, как это скажется на бюджете путешествия. Если приехала семья из четырех человек, дети уже взрослые и никаких льгот нет, то сбор за неделю составит 2800 рублей. Это, по сути, день проживания в отеле в средний сезон и уже будет существенно для гостя.
А как в других регионах?
Курортный сбор для России — не новинка.
Налог с туристов уже берут в Краснодарском и Ставропольском краях, а так же на Алтае. Кроме того, сбор введен в Крыму, но пока на полуострове он не взимается.
В Сочи туристы платят 50 рублей в сутки, а в Анапе, Геленджике, Ейске — 30 рублей. Суммы набегают приличные. Например, в 2022 году в Сочи с отдыхающих собрали более 500 млн рублей. На эти деньги реконструировали набережные, парки и скверы.
На Ставрополье курортный сбор введен в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Размер составляет 100 рублей. Власти региона отчитались, что за прошлое лето собрали 355 миллионов рублей. Деньги ушли на благоустройство курортных городов.
На Алтае с туристов тоже берут по 100 рублей в день.