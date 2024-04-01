Когда в Севастополе завершат отопительный сезон

Глава региона отметил, что в связи с повышением температуры воздуха, горожане просят либо снизить интенсивность протопки, либо отключить отопление.
«Отталкиваемся от нормативов, согласно которым среднесуточная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней, — сообщил Развожаев. — Поэтому наблюдаем с коллегами за погодными условиями в течение этой недели, и после этого принимаем решение».
По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.
По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2−3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5−1 градус теплее положенных значений.
В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду.