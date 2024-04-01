Когда в Севастополе завершат отопительный сезон

«Отталкиваемся от нормативов, согласно которым среднесуточная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней, — сообщил Развожаев. — Поэтому наблюдаем с коллегами за погодными условиями в течение этой недели, и после этого принимаем решение».