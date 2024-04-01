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Когда в Севастополе завершат отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Решение о завершении отопительного сезона в Севастополе примут на следующей неделе. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона отметил, что в связи с повышением температуры воздуха, горожане просят либо снизить интенсивность протопки, либо отключить отопление.

«Отталкиваемся от нормативов, согласно которым среднесуточная температура не должна опускаться ниже +8 градусов в течение пяти дней, — сообщил Развожаев. — Поэтому наблюдаем с коллегами за погодными условиями в течение этой недели, и после этого принимаем решение».

По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье, 31 марта, температурные рекорды были установлены в 14 областных центрах Европейской части России.

По прогнозу Тишковца, весь апрель в Крыму будет также на 2−3 градуса теплее нормы. Май и летние месяцы будут на 0,5−1 градус теплее положенных значений.

В Крыму неделя будет теплой, с температурными рекордами до +28 градусов, небольшие осадки вероятны только в среду.

ЖКХ