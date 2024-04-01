Со 2 апреля в Башкирии ожидается аномально теплая погода

Как сообщает МЧС, мониторинг ситуации ведется с помощью беспилотников. По каждому сообщению о подтоплении реагируют оперативные группы, при необходимости привлекается тяжелая техника. В районах организована очистка водопропускных и водосливных труб. Осуществляется постоянный контроль уровня воды на гидротехнических сооружениях.