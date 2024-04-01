Со 2 апреля в Башкирии ожидается аномально теплая погода

В период со 2 по 5 апреля прогнозируется аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3−7° выше нормы, до +15 градусов, сообщает МЧС Башкирии.
По данным синоптиков, ожидается активное снеготаяние, с 3 по 7 апреля — вскрытие степных рек.
Как сообщает МЧС, мониторинг ситуации ведется с помощью беспилотников. По каждому сообщению о подтоплении реагируют оперативные группы, при необходимости привлекается тяжелая техника. В районах организована очистка водопропускных и водосливных труб. Осуществляется постоянный контроль уровня воды на гидротехнических сооружениях.
За последние сутки зафиксировано 11 новых случаев подтопления.