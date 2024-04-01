Температурный рекорд 77-летней давности обновился в Ростовской области

31 марта 2024 года в Ростовской области был побит температурный рекорд 77-летней давности, а также месячный показатель 2020 года, сообщает центр Фобос.
Как оказалось, температура в последний день марта в этому году на 2,3 градуса превысила показатель за ту же дату 1947 года, тогда столбики термометров показывали +20,3.
Также в регионе ответили увеличение месячного мартовского показателя тепла. Обновленная цифра на 0,3 градуса выше рекорда, установленного четыре года назад, 9 марта.
По прогнозам синоптиков, это тепло должно продержаться на Дону также до конца дня 1 и 2 апреля.