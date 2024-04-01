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Температурный рекорд 77-летней давности обновился в Ростовской области

Аномальная мартовская жара в Ростовской области обновила температурный рекорд.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 87% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

31 марта 2024 года в Ростовской области был побит температурный рекорд 77-летней давности, а также месячный показатель 2020 года, сообщает центр Фобос.

Как оказалось, температура в последний день марта в этому году на 2,3 градуса превысила показатель за ту же дату 1947 года, тогда столбики термометров показывали +20,3.

Также в регионе ответили увеличение месячного мартовского показателя тепла. Обновленная цифра на 0,3 градуса выше рекорда, установленного четыре года назад, 9 марта.

По прогнозам синоптиков, это тепло должно продержаться на Дону также до конца дня 1 и 2 апреля.