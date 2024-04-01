Еще два моста оказались под водой в Нижегородской области

Низководный мост через реку Линда в деревне Остреево затопило на Бору. Уровень воды над полотном составляет 10 см, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Кроме того, в связи с поднятием уровня воды в реке Пьяна затоплен оказался и мост в селе Никольское Гагинского округа. Уровень воды над полотном составляет 70 см.
«Данные низководные мосты входят в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону затопления не попали. Эвакуация населения не требуется», — рассказали спасатели.
Ранее сообщалось, что семнадцать низководных мостов может затопить во время паводка в Нижегородской области.