Запись в первый класс открылась в Москве

По информации сайта мэра и правительства Москвы, направить заявку можно до 5 сентября. Для этого нужно зайти в каталог услуг, выбрать раздел «Образование» и в подразделе «Школа» нажать на «Запись в первый класс». При подаче заявления в онлайн-формате можно указать до трех образовательных учреждений: одна обязательно должна являться школой по территориальному принципу прикрепления, а две другие — по выбору.