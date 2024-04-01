Крымские школы начали принимать заявления для зачисления детей в первый класс

В понедельник, 1 апреля, в школах Крыма прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщает «Крымская газета».
Прием заявлений проходит в два этапа. Первый из них стартовал в понедельник. Он продлится по 30 июня. В это время будут рассматривать заявления от родителей будущих первоклассников, которые идут в школу по месту прописки, временной регистрации либо же имеют льготу. С 2024 года в число льготников вошли семьи погибших участников СВО. Детей бойцов будут зачислять в первый класс без очереди.
— Вначале школа принимает детей внеочередников, потом принимает детей с первоочередным правом, после — детей с преимущественным правом и только затем зачисляет детей с территории обслуживания.
На втором этапе, который будет продолжаться с 6 июля до 5 сентября, родители смогут направить заявление для обучения детей в любую школу, в которой к тому времени останутся свободные места.
Планируется, что в новом учебном году в крымские школы пойдут около 24 тысяч первоклассник. Годом ранее их было столько же. Всего в Крыму работает 541 школа. В общей сложности там учатся 229 120 детей.