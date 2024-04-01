Крымские школы начали принимать заявления для зачисления детей в первый класс

Прием заявлений проходит в два этапа. Первый из них стартовал в понедельник. Он продлится по 30 июня. В это время будут рассматривать заявления от родителей будущих первоклассников, которые идут в школу по месту прописки, временной регистрации либо же имеют льготу. С 2024 года в число льготников вошли семьи погибших участников СВО. Детей бойцов будут зачислять в первый класс без очереди.