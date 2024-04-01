«Синяя форма или сигнальный жилет»: Комтранс Петербурга напомнил, как отличить контролера от мошенника

Сегодня суд в Петербурге вынес очередной приговор мошеннику, который будучи в автобусе представился контролером и выманил у безбилетной пассажирки в качестве якобы штрафа 4,5 тысячи рублей. За это мужчине назначили 100 часов обязательных работ. А пока тот будет трудиться, городской комитет по транспорту решил напомнить горожанам и гостям города, как точно отличить контролера и от мошенника.
— В рамках новой модели транспортного обслуживания за платежной дисциплиной на новых бескондукторных маршрутах следят контролеры-ревизоры. После окончания посадки всех пассажиров они входят в крайние двери и начинают проверку оплаты с помощью ручного валидатора. Узнать контролера можно по брендированной форме темно-синего цвета. На куртке такого сотрудника нанесена надпись: «Комитет по транспорту. СПб ГКУ “Организатор перевозок”, — уточнили чиновники.
Но это еще не все. В Комтрансе обратили внимание, что контролер, который в данный момент находится на испытательном сроке, тоже имеет свою специальную униформу. В общественном транспорте такой специалист будет одет сигнальный жилет с аналогичной надписью.
Кроме того, если вы подозреваете, что перед вами лжеконтролер или у вас есть сомнения, спросите у человека его служебное удостоверение. Помимо этого документа настоящий контролер при себе также будет иметь персональный видеорегистратор и наряд-задание на текущий день.
Стоит помнить, что ни один контролер не имеет права просить пассажира оплатить штраф за безбилетный проезд на месте. Такой схемой, как правило, пользуются мошенники.