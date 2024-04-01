«Синяя форма или сигнальный жилет»: Комтранс Петербурга напомнил, как отличить контролера от мошенника

Кроме того, если вы подозреваете, что перед вами лжеконтролер или у вас есть сомнения, спросите у человека его служебное удостоверение. Помимо этого документа настоящий контролер при себе также будет иметь персональный видеорегистратор и наряд-задание на текущий день.