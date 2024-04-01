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Стало известно, когда в Краснодаре откроют сезон фонтанов

Специалисты уже ведут расконсервацию устройств.

Источник: KrasnodarMedia.su

Старт сезона фонтанов в Краснодаре намечен на 26 апреля. Сейчас специалисты проверяют насосное оборудование, системы фильтрации, исправность музыкального и светового сопровождения, работоспособность форсунок и светильников, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Пуско-наладочные работы планируется завершить до 26 апреля. а затем фонтаны в городе включат. К запуску готовятся все 14 фонтанов города:

  • светомузыкальный плоскостной фонтан на Главной городской площади;
  • фонтан на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края;
  • фонтанный комплекс у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре;
  • фонтан в сквере им. маршала Г. К. Жукова;
  • фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» на пересечении улиц Красной и Гимназической и перед Домом книги;
  • фонтан у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки;
  • фонтан на территории сквера «Дружба народов»;
  • фонтан в сквере «Фестивальном»;
  • фонтан на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
  • фонтан в сквере им. Л. Г. Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера»;
  • фонтан в парке «Чистяковская Роща»;
  • фонтан в парке «Городской Сад»;
  • фонтан в парке им. 30-летия Победы.

В прошлом году фонтаны работали до 4 ноября, а только затем их законсервировали.

архитектура