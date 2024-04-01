Стало известно, когда в Краснодаре откроют сезон фонтанов

Старт сезона фонтанов в Краснодаре намечен на 26 апреля. Сейчас специалисты проверяют насосное оборудование, системы фильтрации, исправность музыкального и светового сопровождения, работоспособность форсунок и светильников, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Пуско-наладочные работы планируется завершить до 26 апреля. а затем фонтаны в городе включат. К запуску готовятся все 14 фонтанов города:
- светомузыкальный плоскостной фонтан на Главной городской площади;
- фонтан на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края;
- фонтанный комплекс у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре;
- фонтан в сквере им. маршала Г. К. Жукова;
- фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» на пересечении улиц Красной и Гимназической и перед Домом книги;
- фонтан у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки;
- фонтан на территории сквера «Дружба народов»;
- фонтан в сквере «Фестивальном»;
- фонтан на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
- фонтан в сквере им. Л. Г. Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера»;
- фонтан в парке «Чистяковская Роща»;
- фонтан в парке «Городской Сад»;
- фонтан в парке им. 30-летия Победы.
В прошлом году фонтаны работали до 4 ноября, а только затем их законсервировали.