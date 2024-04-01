Стало известно, когда в Краснодаре откроют сезон фонтанов

Старт сезона фонтанов в Краснодаре намечен на 26 апреля. Сейчас специалисты проверяют насосное оборудование, системы фильтрации, исправность музыкального и светового сопровождения, работоспособность форсунок и светильников, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.