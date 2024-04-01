Движение по еще пяти мостам закрыто в Нижегородской области

Движение по еще пяти переливным мостам закрыли в Нижегородской области с 1 апреля в целях безопасности, сообщает ГУАД региона.
Согласно информации, с сегодняшнего дня закрыты три моста через реку Теша в Арзамасском округе, а также через Пьяну (Гагинский округ) и Линду (городской округ города Бор).
Подрядные организации установили дорожные знаки на подходах к мостам, демонтировали перильное и барьерное ограждения во избежание их повреждения.
«Ограничения продлятся до окончания весеннего паводка», — говорится в сообщении.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что волна тепла до +20 градусов придет в Нижний Новгород.