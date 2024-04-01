Из аэропорта Пулково впервые открылись ежедневные рейсы в Шанхай

Рейсы станут ежедневными не только в рамках весенне-летнего расписания, но и в течение года, сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Согласно расписанию, общее время пути из Петербурга до шанхайского аэропорта Пудун составляет 9 часов 15 минут. На воздушной линии будут эксплуатироваться самолеты Airbus A330−200 и Airbus A330−300, рассчитанные на 262 и 298 мест соответственно.
Директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши отметила, что спрос на направления в Китай растет, и этому, в том числе, способствует запуск E-Visa в Россию. При этом в среднем за год петербургский аэропорт может обслужить на китайских направлениях до 2,3 млн пассажиров.
В общей сложности сейчас Петербург и города Китая связывает 16 рейсов в неделю: из Пулково выполняются рейсы также в Пекин и Чэнду.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 31 марта петербургский аэропорт Пулково перешел на весенне-летнее расписание.