Из аэропорта Пулково впервые открылись ежедневные рейсы в Шанхай

Директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши отметила, что спрос на направления в Китай растет, и этому, в том числе, способствует запуск E-Visa в Россию. При этом в среднем за год петербургский аэропорт может обслужить на китайских направлениях до 2,3 млн пассажиров.