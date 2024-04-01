Аномально высокую температуру зафиксировали в Крыму

Синоптики фиксируют аномально теплую погоду в Крыму с 30 марта, сообщила заместитель начальника регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
— В последние три дня среднесуточные температуры были намного выше нормы, — цитирует Любецкую ТАСС. По словам специалиста, сухую жаркую погоду на полуострове обеспечили средиземноморские воздушные массы. Среднесуточные температуры местами превышали норму на 10 градусов. Такие высокие температуры наблюдались не по всей территории Крыма — например, на прохладном побережье было 19−24 градуса, однако в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимался до отметки в 28 градусов.
Любецкая добавила, что уже во вторник ветер усилится до 15−20 метров в секунду, а 3 апреля погода в Крыму резко изменится: синоптики прогнозируют снижение температуры до 16−21 градуса днем и до 7−12 градусов ночью, ожидаются небольшие дожди. В оставшиеся дни до конца недели температурный фон вернется к уровню климатической нормы.