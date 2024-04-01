Аномально высокую температуру зафиксировали в Крыму

— В последние три дня среднесуточные температуры были намного выше нормы, — цитирует Любецкую ТАСС. По словам специалиста, сухую жаркую погоду на полуострове обеспечили средиземноморские воздушные массы. Среднесуточные температуры местами превышали норму на 10 градусов. Такие высокие температуры наблюдались не по всей территории Крыма — например, на прохладном побережье было 19−24 градуса, однако в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимался до отметки в 28 градусов.