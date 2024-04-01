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В мечетях Казани 10 апреля отметят Ураза-байрам

Стало известно точное время праздничной молитвы.

Источник: Комсомольская правда

В мечетях Казани в среду, 10 апреля, отметят Ураза-байрам. Праздничная молитва совершится утром, сообщает ДУМ Татарстана.

В этот день верующих мужчин приглашают посетить мечети. В 6:30 там будет проходить чтение Корана, а в 7:00 начнется проповедь. Еще через полчаса совершат праздничный намаз.

Отметим, праздник Ураза-байрам отмечается сразу по окончанию месяца Рамадан, когда мусульмане соблюдают обязательный пост.

Ранее мы опубликовали календарь для постящихся в Татарстане в священный месяц Рамадан 2024.

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