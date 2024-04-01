Маршруты по Мещерке, у цирка и в Сормове: Где появятся велодорожки в Нижнем Новгороде в 2024 году

Шесть территорий оборудуют велодорожками в Нижнем Новгороде в 2024 году. Как сообщили в муниципальном бюджетном учреждении «Нижегородгражданпроект», занимающемся проектированием, новые направления для велосипедистов появятся в сквере Валерия Иконникова, на бульваре Победы, улице Культуры, участке перед домом культуры «Красное Сормово». Также в список попало пространство в границах улицы Советской, улицы Марата, Метромоста и улицы Ивана Романова. Еще один маршрут велосипедистам обеспечат вдоль Мещерского бульвара. Работы на всех перечисленных локациях будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».