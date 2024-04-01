Маршруты по Мещерке, у цирка и в Сормове: Где появятся велодорожки в Нижнем Новгороде в 2024 году

Шесть территорий оборудуют велодорожками в Нижнем Новгороде в 2024 году. Как сообщили в муниципальном бюджетном учреждении «Нижегородгражданпроект», занимающемся проектированием, новые направления для велосипедистов появятся в сквере Валерия Иконникова, на бульваре Победы, улице Культуры, участке перед домом культуры «Красное Сормово». Также в список попало пространство в границах улицы Советской, улицы Марата, Метромоста и улицы Ивана Романова. Еще один маршрут велосипедистам обеспечат вдоль Мещерского бульвара. Работы на всех перечисленных локациях будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
По словам сотрудников учреждения, большинство из этих дорожек строится в продолжение уже существующих маршрутов. Получаются связки между благоустроенными, востребованными у горожан территориями:
— Велодорожка у ДК «Красное Сормово» соединит велосипедный маршрут от Сормовского парка к бульвару Юбилейный, увеличится велосипедный маршрут по улице Марата, соединив сквер у Нижегородского цирка с площадью Ленина, велосипедная дорожка вдоль бульвара Мещерский продолжит веломаршрут вокруг Мещерского озера, а также обеспечит удобный доступ к станции метро «Стрелка» жителям ближайших микрорайонов.
К слову, в нашем городе уже есть один велосипедный маршрут, объединяющий целый район. В 2023 году при ремонте тротуаров для автозаводцев создали множество велодорожек с соответствующей инфраструктурой. Впоследствии эти отрезки составили единую сеть. Общей протяженностью 16 километров. В перспективе велосипедный маршрут будет продлен в Ленинский район:
— В настоящее время силами проектного учреждения совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства ведутся работы по проектированию веломаршрута вдоль проспекта Ленина. Устройство этой веломаршрутной сети свяжет Автозаводский и Ленинский районы.
В других районах также принимаются меры к тому, чтобы создать единый маршрут для велосипедистов. Например, в Московском районе при благоустройстве создали велодорожку в сквере на площади Героев. В Сормове для велосипедистов устроили дорожки вдоль жилых домов 22−36 по проспекту Кораблестроителей и в общественном пространстве на улице Федосеенко.
Напомним, что с 15 марта нижегородцы могут принять участие в голосовании за территории, которые будут благоустроены в 2025 году.