«Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины»: как будут проходить новые уроки в воронежских школах

— Девочки будут продолжать обучаться шитью, заниматься выпечкой, ну и варить борщ. Мальчики должны получить навыки для обслуживания, в том числе семейного быта. C учетом наличия кадров и условий для реализации обязательной части, будут преподавать 3D-моделирование, робототехнику, конструирование, что позволит также получать хорошие навыки для жизни, но на том оборудовании или с теми педагогами, которые могут это организовать, — объяснила Наталья Салогубова.