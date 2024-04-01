«Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины»: как будут проходить новые уроки в воронежских школах

С 1 сентября в воронежских школах появятся новые обязательные предметы: уроки технологии и ОБЖ заменят на «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины». О том, как будут проходить новые уроки и чем они отличаются от их предшественников, рассказали в пресс-службе министерства образования Воронежской области в понедельник, 1 апреля.
Что будут изучать на уроках труда, рассказала министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.
— Девочки будут продолжать обучаться шитью, заниматься выпечкой, ну и варить борщ. Мальчики должны получить навыки для обслуживания, в том числе семейного быта. C учетом наличия кадров и условий для реализации обязательной части, будут преподавать 3D-моделирование, робототехнику, конструирование, что позволит также получать хорошие навыки для жизни, но на том оборудовании или с теми педагогами, которые могут это организовать, — объяснила Наталья Салогубова.
Большой интерес вызывает новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Чем же он будет отличаться от привычного всем ОБЖ?
— Если мы говорим о принципиальных отличиях этих предметов, то это усиление блока, связанного с начальной военной подготовкой. Дисциплина будет пересекаться с физической культурой. Это метание гранаты, преодоление полосы препятствий, — прокомментировал старший методист Воронежского института развития образования Сергей Карманов.
Кроме того, новый предмет расширит новыми модулями нынешний ОБЖ и будет рассчитан на учеников 8−11-х классов. В него войдут: изучение государственной оборонной политики, история Вооруженных сил, топография, военно-медицинская подготовка. Данные разделы были сформированы как на основе начальной военной подготовки (НВП) советской школы, так и на разработках современных ученых, педагогов, методистов, а также экспертов силовых ведомств. На освоение «Основ безопасности и защиты Родины» предполагается отвести почти 170 часов.
— Мы ставили перед собой цель, чтобы наши ребята, наше подрастающее поколение, четко и ясно понимало роль нашего государства в обеспечении международной безопасности. Это те начальные знания, которые нужны любому гражданину, чтобы чувствовать себя патриотом, защитником Отечества, — пояснил начальник управления военного образования главного управления кадров Министерства обороны Игорь Муравлянников.
Кроме того, для преподавания предмета планируют привлекать участников специальной военной операции (СВО), вместе с тем переподготовку пройдут и учителя ОБЖ.
Внедрять «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины» будут постепенно. В этом году на выделенные деньги закупят оборудование, благодаря которому ученики смогут изучать новые научные направления, в том числе 3D-моделирование, робототехнику и конструирование.
Со следующего учебного года новый курс «История религий России» появится и в воронежских вузах.