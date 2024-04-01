Гаишники устроили облаву на «танцующем мосту» Волгограда и выписали 50 штрафов

Волгоградские гаишники решили устроить облаву на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе. Все из-за того, что в последнее время там резко увеличилось число дорожных аварий. Сразу 15 экипажей ДПС было задействовано в этой «акции». Проверяли практически всех и каждого. Итог — 50 водителей получили штрафы.