Гаишники устроили облаву на «танцующем мосту» Волгограда и выписали 50 штрафов

Волгоградские гаишники решили устроить облаву на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе. Все из-за того, что в последнее время там резко увеличилось число дорожных аварий. Сразу 15 экипажей ДПС было задействовано в этой «акции». Проверяли практически всех и каждого. Итог — 50 водителей получили штрафы.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по региону, инспекторы во время рейда проверили порядка пятисот автомобилей. Основное внимание уделяли соблюдению правил перевозки детей. Но обращали внимание и на другие нарушения.
«Основные нарушения, которые были зафиксированы — перевозка детей без специального удерживающего устройства, отсутствие страховки, а также пренебрежение ремнями безопасности. Зафиксированы и более серьезные нарушения: вождение без водительского удостоверения, неправильно установленные и нечитаемые госномера на машинах», — отмечают в региональном ведомстве.
Полиция обещает, что подобные рейды с этого момента в Волгоградской области станут регулярными.