Краснодарцам рассказали, как забрать машину со штрафстоянки

«Теперь можно с уверенностью сказать, что сотрудники полиции при помощи эвакуаторов снова следят за порядком на дорогах нашего города, наказывая нарушителей правил парковки», — отметили в Управлении.
В «КТТУ» сообщили, что по телефонам 8−939−864−40−01, 8−861−991−40−01 и 8−861−991−40−21 горожане могут узнать, как забрать транспортное средство со штрафстоянки, а также о тарифах на перемещение и хранение машин. Указанные номера являются контактами ГКУ КК «Центр организации дорожного движения». Также информацию о работе штрафстоянки можно узнать на сайте ведомства.
Работу эвакуаторов в Краснодаре возобновили 1 апреля. Они не работали с августа 2020 года. Власти рассчитывают, что возвращение эвакуаторов усилит процесс решения проблем с пробками.