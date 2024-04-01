Краснодарцам рассказали, как забрать машину со штрафстоянки

В «КТТУ» сообщили, что по телефонам 8−939−864−40−01, 8−861−991−40−01 и 8−861−991−40−21 горожане могут узнать, как забрать транспортное средство со штрафстоянки, а также о тарифах на перемещение и хранение машин. Указанные номера являются контактами ГКУ КК «Центр организации дорожного движения». Также информацию о работе штрафстоянки можно узнать на сайте ведомства.