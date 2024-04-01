Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарцам рассказали, как забрать машину со штрафстоянки

На штрафстоянку на улице Суворова, 3 в Краснодаре после запуска работы эвакуаторов увезли больше 10 автомобилей. Первый за последние четыре года автомобиль, нарушивший правила парковки, эвакуировали около 11:00, рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ».

«Теперь можно с уверенностью сказать, что сотрудники полиции при помощи эвакуаторов снова следят за порядком на дорогах нашего города, наказывая нарушителей правил парковки», — отметили в Управлении.

В «КТТУ» сообщили, что по телефонам 8−939−864−40−01, 8−861−991−40−01 и 8−861−991−40−21 горожане могут узнать, как забрать транспортное средство со штрафстоянки, а также о тарифах на перемещение и хранение машин. Указанные номера являются контактами ГКУ КК «Центр организации дорожного движения». Также информацию о работе штрафстоянки можно узнать на сайте ведомства.

Работу эвакуаторов в Краснодаре возобновили 1 апреля. Они не работали с августа 2020 года. Власти рассчитывают, что возвращение эвакуаторов усилит процесс решения проблем с пробками.

ГИБДД
штрафы