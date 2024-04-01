Главные новости к вечеру 1 апреля

ФСБ: задержанные в Дагестане финансировали теракт в «Крокусе»

В ФСБ уточнили, что пресекли деятельность террористической ячейки из четырех человек.



Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами

Президент поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей.



Прокуратура ЕС расследует скандал вокруг фон дер Ляйен

Европейская прокуратура занялась расследованием в отношении главы Еврокомиссии в деле о закупках вакцин от коронавируса.



МВД предложило сократить срок пребывания мигрантов в России

Закон обяжет иностранцев сдавать биометрические данные и сократит срок их пребывания в стране до 90 дней в год.



Восемь человек погибли в ДТП с поездом в Ярославской области

ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд.