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Главные новости к вечеру 1 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

ФСБ: задержанные в Дагестане финансировали теракт в «Крокусе»
В ФСБ уточнили, что пресекли деятельность террористической ячейки из четырех человек.

Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами
Президент поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей.

Прокуратура ЕС расследует скандал вокруг фон дер Ляйен
Европейская прокуратура занялась расследованием в отношении главы Еврокомиссии в деле о закупках вакцин от коронавируса.

МВД предложило сократить срок пребывания мигрантов в России
Закон обяжет иностранцев сдавать биометрические данные и сократит срок их пребывания в стране до 90 дней в год.

Восемь человек погибли в ДТП с поездом в Ярославской области
ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд.