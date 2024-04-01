Главные новости к вечеру 1 апреля

ФСБ: задержанные в Дагестане финансировали теракт в «Крокусе»
В ФСБ уточнили, что пресекли деятельность террористической ячейки из четырех человек.
Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами
Президент поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей.
Прокуратура ЕС расследует скандал вокруг фон дер Ляйен
Европейская прокуратура занялась расследованием в отношении главы Еврокомиссии в деле о закупках вакцин от коронавируса.
МВД предложило сократить срок пребывания мигрантов в России
Закон обяжет иностранцев сдавать биометрические данные и сократит срок их пребывания в стране до 90 дней в год.
Восемь человек погибли в ДТП с поездом в Ярославской области
ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд.
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ФСБ: задержанные в Дагестане финансировали теракт в «Крокусе»