На смену аномальному теплу в Беларусь придут похолодание и дожди с мокрым снегом. Прогноз погоды на 1−5 апреля

Ночью погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и теплая воздушная масса, утром и днем скажется влияние активных атмосферных фронтов с Запада Европы. Двигаясь в восточном направлении, они принесут дождевые, грозовые облака.
2 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Утром по западу, днем на большей части и страны — кратковременные дожди, местами сильные, большая вероятность гроз. Ветер южный, с переходом на северо-западный умеренный, временами сильный, порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Утром температура составит +12°C…+14°C. В результате повышенной влажности и ветра, по ощущениям, будет холоднее. Днем столбики термометров будут на отметках от +14°C по юго-западу до +25°C по юго-востоку. К вечеру — в диапазоне от +9°C в западных районах до +20°C в юго-восточных.
В среду, 3 апреля, начнется похолодание. Погодные условия будет формировать холодная тыловая часть циклона, центр которого будет смещаться с Латвии на Ленинградскую область. Облачно с прояснениями. Временами дождь, возможен мокрый снег. Ветер западной четверти умеренный, во многих районах — сильный.
Ночью — от +3°C…+9°C, днем — от +5°C по северу до +15°C по юго-востоку.
В четверг, 4 апреля, на 2−3°C прохладнее, ожидается дождь, возможен мокрый снег.
В пятницу, 5 апреля, погода возьмет курс на постепенное улучшение.