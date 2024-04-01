На смену аномальному теплу в Беларусь придут похолодание и дожди с мокрым снегом. Прогноз погоды на 1−5 апреля

2 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Утром по западу, днем на большей части и страны — кратковременные дожди, местами сильные, большая вероятность гроз. Ветер южный, с переходом на северо-западный умеренный, временами сильный, порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Утром температура составит +12°C…+14°C. В результате повышенной влажности и ветра, по ощущениям, будет холоднее. Днем столбики термометров будут на отметках от +14°C по юго-западу до +25°C по юго-востоку. К вечеру — в диапазоне от +9°C в западных районах до +20°C в юго-восточных.