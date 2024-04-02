Что изменится в Ростовской области с 1 апреля 2024: индексация пенсий, штрафы за перепланировку и экзамены на права по-новому

С 1 апреля 2024 года в жизни россиян и жителей Ростовской области, в частности, грядет немало изменений. Среди тех, которые затронут большинство жителей: индексация социальных пенсий, изменения в правила сдачи экзамена на права и штрафы за незаконную перепланировку жилья. Рассказываем подробнее, что изменится в Ростовской области с 1 апреля 2024-го.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ.
С 1 апреля 2024 года социальные пенсии дончан проиндексированы на 7,5%, об этом сообщает отделение Социального фонда России по Ростовской области. Так, на Дону пенсии по государственному пенсионному обеспечению выросли у 91 тысячи человек, из которых 85,7 тысячи получают социальные пенсии.
Такие пенсии назначают тем, у кого не хватает подтвержденного для начисления страховой пенсии трудового стажа, а также инвалидам и потерявшим кормильца.
— Ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий. Соответствующее увеличение осуществляется в проактивном режиме. Обращаться с заявлением в СФР гражданам не нужно, — уточнила заместитель управляющего отделения Соцфонда по Ростовской области Светлана Жинкина.
Также 1 апреля были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению:
-участников Великой Отечественной войны;
-награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
-награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»;
-военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей;
-граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей;
-некоторых других граждан.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКЗАМЕН НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА.
Изменения в регламент по сдаче практической части экзамена на получение водительских прав также вступили в силу с 1 апреля 2024-го, сообщают в донской Госавтоинспеции.
Эксперты, проанализировав результаты экзаменов с 2021 года, пришли к выходу, что допустимое количество штрафных баллов может быть не пять, а семь.
Если ученик не сдал вождение с трех попыток, но на четвертую и последующие пересдачи теперь можно будет прийти не раньше, чем через полгода, но не позднее девяти месяцев. Напомним, сейчас ученики могут пересдать практику через месяц, но не позднее, чем через три месяца после неудачной попытки. А через полгода также обнулится и теория. Это делается якобы для того, чтобы будущие водители готовились к экзаменам серьезнее и не использовали испытание как возможность еще немного потренироваться.
Кроме того, с 1 апреля не дадут сдавать экзамен ученикам «серых» автошкол — тех, у кого нет заключения о соответствии учебно-материальной базы.
Также не пустят на экзамен тех, кто был лишен прав, пойманных на пьяном вождении и отказавшихся от медосвидетельствования, а также уклонистов от службы в армии.
Еще инспектор-экзаменатор теперь не будет сидеть на переднем пассажирском сидении, а будет следить за действиями ученика с заднего сидения.
СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ.
1 апреля стартовал весенний призыв — 2024 в Ростовской области. Об этом в студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров.
По словам Игоря Анатольевича, повысился призывной возраст — в ряды вооруженных сил будут призывать мужчин до 30 лет.
— Если гражданину исполнилось 27 лет 31 декабря 2023 года — он попадает в запас, а, если 1 января 2024-го, то может быть призван на срочную службу, — сказал военком.
Также существенно выросли штрафы за уклонение от прохождения медкомиссии, порчу военного билета или документа призывника.
И ЭТО ПЕРЕПЛАНИРОВКА ТОЖЕ.
С 1 апреля жителей Дону смогут штрафовать за незаконную перепланировку в квартире. Это прописано в Жилищном кодексе России и Федеральном законе № 218 «О государственной регистрации недвижимости». Об этом предупреждает Союз «Кадастровые инженеры».
Законодатели четко прописали определение перепланировки и сроки согласования на ее осуществление. Теперь перепланировкой можно считать любые изменения границ помещений. Если их не согласовать, а после не зарегистрировать в ЕГРН, то грозит штраф — 2−2,5 тысячи рублей для физлиц и 40−50 тысяч для юрлиц.