Что изменится в Ростовской области с 1 апреля 2024: индексация пенсий, штрафы за перепланировку и экзамены на права по-новому

Если ученик не сдал вождение с трех попыток, но на четвертую и последующие пересдачи теперь можно будет прийти не раньше, чем через полгода, но не позднее девяти месяцев. Напомним, сейчас ученики могут пересдать практику через месяц, но не позднее, чем через три месяца после неудачной попытки. А через полгода также обнулится и теория. Это делается якобы для того, чтобы будущие водители готовились к экзаменам серьезнее и не использовали испытание как возможность еще немного потренироваться.