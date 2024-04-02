Какой сегодня праздник: 2 апреля

Что празднуют в мире.
В день рождения знаменитого датского сказочника Ханса Христиана Андрсена отмечается Международный день детской книги. Дата празднования установлена в 1967 году по решению Международного совета по детской книге для привлечения внимания детей к литературе и книжному искусству.
Также на планете — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Праздник учрежден с целью популяризации необходимости помогать людям с таким диагнозом.
Россияне и белорусы празднуют День единения народов. Праздник приурочен к событию 2 апреля 1996 года, когда президенты государств Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». А ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России».
Знаменательные события.
В 1718 году Петр I создал Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.
В 1769 году в ходе русско-турецкой войны 1768−1774 годов русские войска отбили у турок город Таганрог.
В 1833 году вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».
В 1912 году в американской газете Los Angeles Times впервые упомянуто слово «джаз» в применении к музыкальному стилю.
Кто родился.
2 апреля 1647 года родилась немецкая художница-натуралист Мария Мериан, посвятившая жизнь изучению энтомологии. Ей принадлежит заслуга детального красочного изображения насекомых. Ценнейшая часть изданий, коллекций и акварелей Мериан была приобретена Петром I для музеев и библиотек России.
В 1840 году на свет появился выдающийся французский писатель и публицист Эмиль Золя — автор социальных романов в жанре натурализма. Известен созданием 20-томного цикла «Ругон-Маккары», в котором описал слои французского общества времен Второй французской империи.
Также 2 апреля родились российский тележурналист Николай Сванидзе, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, ирландский актер Майкл Фассбендер и другие.