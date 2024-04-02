Какой сегодня праздник: 2 апреля

Россияне и белорусы празднуют День единения народов. Праздник приурочен к событию 2 апреля 1996 года, когда президенты государств Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». А ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России».