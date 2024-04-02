Последние новости Воронежа на 2 апреля 2024 года: взрыв в кафе, отключение отопления и мигранты-призывники

Взрыв произошел в кафе в центре Воронежа 1 апреля. ЧП случилось в чайхане на улице Ленина, 80. По данным полиции, ночью неизвестный сначала разбил стекла входной двери, а затем бросил внутрь взрывное устройство. Предположительно, это была граната. В самом помещении оказались повреждены охладители, повсюду валяются банки газировки, пострадала потолочная плитка, витрина, зона обслуживания. Никто из людей не пострадал. Полицию вызвал владелец заведения, который утром пришел на работу. По неофициальной информации, причиной случившегося мог стать конфликт интересов. Возможно, один предприниматель решил проучить другого. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.
С 3 апреля в Воронеже отключат отопление. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин. Он отметил, что решение муниципалитета продиктовано буквой закона. Так, по нормативам отопительный сезон заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет больше +8 градусов. Чиновники уже готовят соответствующие приказы теплоснабжающим организациям.
В Воронежской области поставили на воинский учет почти тысячу мигрантов. С начала 2024-го в регионе прошли рейды по торговым точкам и стройплощадкам. Их провели сотрудники военного следственного отдела СК и работники военкоматов. В итоге 960 мигрантов поставили на воинский учет. При этом 214 из них были призывного возраста. Им вручили повестки. Подобные проверки в Воронежской области будут продолжаться и дальше.
Погодная аномалия продолжается в Воронеже. Почти летние дневные температуры наблюдаются в столицы Черноземья. 1 апреля термометры показали +23,2 градуса. Это гораздо больше, чем в предыдущий самый теплый день. 1 апреля 1947 года воздух прогрелся до +19,1 градуса, рассказали в Воронежском гидрометцентре. Еще один рекорд был установлен 31 марта, когда температура поднялась до +22,7 градусов. По словам синоптиков, причиной аномального тепла стал антициклон, приносящий воздушные массы из Ирака и Ирана.