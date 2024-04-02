Последние новости Воронежа на 2 апреля 2024 года: взрыв в кафе, отключение отопления и мигранты-призывники

В Воронежской области поставили на воинский учет почти тысячу мигрантов. С начала 2024-го в регионе прошли рейды по торговым точкам и стройплощадкам. Их провели сотрудники военного следственного отдела СК и работники военкоматов. В итоге 960 мигрантов поставили на воинский учет. При этом 214 из них были призывного возраста. Им вручили повестки. Подобные проверки в Воронежской области будут продолжаться и дальше.