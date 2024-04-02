Улица Савушкина уходит на ремонт, водителям придется подвинуться

С 3 по 7 апреля для реконструкции канализации ограничат проезд по Ново-Рыбинской улице у пересечения с Черниговской улицей. Также до 7 апреля ограничено движение по Черниговской улице от дома 25 по Черниговской до Ново-Рыбинской улицы с закрытием движения в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской. Объехать участок можно по Московскому проспекту, Киевской и Ново-Рыбинской улицам и Лиговскому проспекту.