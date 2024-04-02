Житель Техаса заразился птичьим гриппом после контакта с коровами

Вирус H5N1 впервые выявили в 1996 году у гусей в Китае. В 1997 году поступали сведения об инфицировании людей во время вспышки гриппа среди домашней птицы в Гонконге. С 2003 года птичий грипп распространился из Азии в Европу и Африку, а в 2021 году— в Америку; в Соединенных Штатах от него пострадало более 82 млн птиц, которых выращивают на фермах, пишет NYT.