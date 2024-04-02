Минобороны РФ наградило женщин Хабаровского края за помощь фронту

— Когда я только начинала этим заниматься, никто не мог подумать, что все получится настолько хорошо. С сомнением отнеслись и к моему стремлению открыть цех по пошиву одежды для солдат. Но ничего, справились! Цех работает, для парней всё создается огромными партиями. Сейчас каждое наше направление — от того же пошива до саперных лопат — работает продуктивно и на благо СВО, — отметила Дарья Арчакова. В ближайших планах фонда — сделать помощь бойцам еще более эффективной. Уже скоро волонтеры начнут создавать ИПП — индивидуальные перевязочные пакеты, которые так необходимы солдатам. Сейчас их вынуждены заказывать из других регионов России, ждать посылок приходится долго да и дорого получается. А волонтеры фонда «Помогаем» уже заказали нужный материал и готовы приступить к серийному выпуску пакетов.



На вопрос о том, что Дарья Арчакова почувствовала, когда узнала о награждении медалью «За помощь и милосердие», девушка отвечает просто: «Это не моя награда. Она наша».