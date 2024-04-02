Минобороны РФ наградило женщин Хабаровского края за помощь фронту

Медалями министерства обороны РФ «За помощь и милосердие» наградили женщин Хабаровского края, которые с самого начала СВО, не жалея сил и времени, помогают фронту. Их руками сшиты тысячи балаклав, сплетены сотни маскировочных сетей, собраны тонны гуманитарного груза, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одна из награжденных — Дарья Арчакова, руководитель фонда «Помогаем» в Комсомольске-на-Амуре. В обычной жизни Дарья — преподаватель английского языка. А осенью 2022 года, вместе с сообщением о частичной мобилизации, ее судьба стала накрепко связана с волонтерством.
— Помню, захожу в зал к своему мужу, а он смотрит на меня большими глазами и говорит: «Дашуня, мобилизация…». Потом он ушел, пару часов гулял, а вернувшись, сказал: «Всё будет хорошо. Призовут — пойду!». И вот буквально через день после этого я уже принесла документы и создала фонд «Помогаем», — рассказала Дарья Арчакова. С маленькой группы заинтересованных людей фонд расширился до 5 тысяч участников по всему Хабаровскому краю. Крупные города, небольшие села и поселки — буквально каждый участник фонда «Помогаем» занят тем, что поддерживает наших бойцов на передовой. Список того, что делают мастера и мастерицы растянулся бы на несколько метров. Маскировочные сети, балаклавы, дождевики, крюки-кошки, саперные лопаты, тактические носилки, термобелье, необходимые товары для госпиталей, спасительные браслеты. И это — лишь малая часть из того, чем на добровольной основе занимаются участники фонда «Помогаем».
— Когда я только начинала этим заниматься, никто не мог подумать, что все получится настолько хорошо. С сомнением отнеслись и к моему стремлению открыть цех по пошиву одежды для солдат. Но ничего, справились! Цех работает, для парней всё создается огромными партиями. Сейчас каждое наше направление — от того же пошива до саперных лопат — работает продуктивно и на благо СВО, — отметила Дарья Арчакова. В ближайших планах фонда — сделать помощь бойцам еще более эффективной. Уже скоро волонтеры начнут создавать ИПП — индивидуальные перевязочные пакеты, которые так необходимы солдатам. Сейчас их вынуждены заказывать из других регионов России, ждать посылок приходится долго да и дорого получается. А волонтеры фонда «Помогаем» уже заказали нужный материал и готовы приступить к серийному выпуску пакетов.
На вопрос о том, что Дарья Арчакова почувствовала, когда узнала о награждении медалью «За помощь и милосердие», девушка отвечает просто: «Это не моя награда. Она наша».
— Люди, которые состоят в фонде, которые меня окружают — герои. Без них ничего бы этого не было. А они ведь простые люди: мамы, папы, бабушки и дедушки. Это на их плечах все держится! Они не жалеют себя, в свободное от работы время трудятся на общее благо, стараются ради парней. Я восхищаюсь ими. И в очередной раз Хабаровский край и вся Россия доказывает: мы едины, и в этом наша сила, — отмечает Дарья.
Помимо Дарьи, награду от министерства обороны вручили Маргарите Новиковой из небольшого поселка Эльбан Амурского района. Под ее чутким руководством два пункта плетения сетей, несколько точек по изготовлению блиндажных свечей, сухих душей, борщей и каш, небольшой швейный цех, несколько отделов по сбору гуманитарной помощи.
Медаль «За помощь и милосердие» вручили и комсомольчанке Елене Папуловой. С самого начала спецоперации она создает маскировочные сети. Ее технологию плетения ставят в пример, ею обучают вновь приходящих волонтеров. Хабаровский край гордится теми, кто наравне с бойцами, вносит вклад в Победу!